СМИ узнали о работах на секретных ядерных объектах в КНДР

Американские спецслужбы полагают, что в Северной Корее продолжается работа на секретных ядерных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.
Как передает телеканал NBC со ссылкой на источники, аналитики ЦРУ и других разведывательных служб уверены, что Ким Чен Ын пытается добиться как можно больше уступок у президента Трампа. При этом, по их мнению, власти КНДР считают, что ядерное оружие «необходимо для выживания», и не намерены отказываться от него.
Источник: «Нет доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные улики того, что они пытаются обмануть США».
По данным спецслужб, есть несколько объектов, которые Пхеньян пытается скрыть от американских властей. И американская разведка внимательно следит за происходящим.
Первый в истории саммит США — КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам встречи американский лидер заявил, что подписал с Северной Кореей «подробный» документ и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро».
Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.
Источник: «Нет доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные улики того, что они пытаются обмануть США».
По данным спецслужб, есть несколько объектов, которые Пхеньян пытается скрыть от американских властей. И американская разведка внимательно следит за происходящим.
Первый в истории саммит США — КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам встречи американский лидер заявил, что подписал с Северной Кореей «подробный» документ и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро».
Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.
Комментарии