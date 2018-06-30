    Минобороны заключило контракт на поставку истребителей Су-57

    комментировать

    Минобороны заключило контракт на поставку истребителей Су-57

    Минобороны заключило контракт на поставку истребителей <nobr>Су-57</nobr>

    Первый контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57 заключен, и «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» без задержек выполняет гособоронзаказ. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

    В беседе с журналистами он рассказал, что «предприятие прекрасно справляется с работой», отметив, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

    Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ: «Первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся».

    смотретьПесков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей Су-57
    Песков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей Су-57
    Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Самолеты и крылатые ракеты, которыми они будут вооружаться, успешно прошли проверку в ходе операции в Сирии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru