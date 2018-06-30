Минобороны заключило контракт на поставку истребителей Су-57

Первый контракт на поставку истребителей пятого поколения
Су-57 заключен, и «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» без задержек выполняет гособоронзаказ. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
В беседе с журналистами он рассказал, что «предприятие прекрасно справляется с работой», отметив, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.
Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ: «Первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся».
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Самолеты и крылатые ракеты, которыми они будут вооружаться, успешно прошли проверку в ходе операции в Сирии.
Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ: «Первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся».
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Самолеты и крылатые ракеты, которыми они будут вооружаться, успешно прошли проверку в ходе операции в Сирии.
Комментарии