«Дулю показать»: в Киеве рассказали о противостоянии России в Азовском море

Киев может противопоставить российскому военному флоту в Азовском море «только дулю». Об этом заявил замминистра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.
Заявление замминистра в эфире телеканала ZIK стало ответом на призыв председателя общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирева «эффективно отреагировать» на действия России в Керченском проливе с помощью неких «современных разработок ВПК».
Георгий Тука, замминистра Украины по делам «оккупированных территорий»: «Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту».
Ранее о превосходстве России на Азовском море заявлял пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Георгий Тука, замминистра Украины по делам «оккупированных территорий»: «Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту».
Ранее о превосходстве России на Азовском море заявлял пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
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