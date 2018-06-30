    Трамп допустил отмену антироссийских санкций

    комментировать

    Трамп допустил отмену антироссийских санкций

    Трамп допустил отмену антироссийских санкций

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отмену антироссийских санкций при определенных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

    Отвечая на вопрос о возможности снятия ограничений, Трамп отметил, что все зависит от действий Москвы.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы посмотрим, что сделает Россия».

    Ранее американский лидер рассказал, какие темы планирует обсудить на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. По словам Трампа, речь пойдет о Сирии, Украине и приписываемом России вмешательстве в американские выборы.

    Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле саммит назвали важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru