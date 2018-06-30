Трамп допустил отмену антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отмену антироссийских санкций при определенных условиях. Об этом сообщили в
пресс-службе Белого дома.
Отвечая на вопрос о возможности снятия ограничений, Трамп отметил, что все зависит от действий Москвы.
Дональд Трамп, президент США: «Мы посмотрим, что сделает Россия».
Ранее американский лидер рассказал, какие темы планирует обсудить на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. По словам Трампа, речь пойдет о Сирии, Украине и приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле саммит назвали важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
Дональд Трамп, президент США: «Мы посмотрим, что сделает Россия».
Ранее американский лидер рассказал, какие темы планирует обсудить на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. По словам Трампа, речь пойдет о Сирии, Украине и приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле саммит назвали важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
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