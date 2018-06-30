    Трамп заявил, что не говорил о намерении вывести США из ВТО

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    Трамп заявил, что не говорил о намерении вывести США из ВТО

    Трамп заявил, что не говорил о намерении вывести США из ВТО

    Президент Дональд Трамп опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы планирует вывести Соединённые Штаты из числа членов Всемирной торговой организации (ВТО)

    При этом американский лидер подчеркнул, что по-прежнему считает ситуацию несправедливой, передает РИА Новости.

    Дональд Трамп, президент США: «К нам относились очень плохо в ВТО, это нечестно. Но я не говорю о выходе из организации. Я считаю, что споры в ВТО должны разрешаться более справедливым способом».

    Ранее издание Axios со ссылкой на источник в окружении главы Белого дома сообщило, что Дональд Трамп хочет выхода США из ВТО. По данным источника, Трамп неоднократно в грубой форме критиковал правила организации, которые якобы используются партнерами США для собственной выгоды.

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