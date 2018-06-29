    Московский зоопарк закроют из-за непогоды

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    Московский зоопарк закроют из-за непогоды

    Московский зоопарк закроют <nobr>из-за</nobr> непогоды

    Московский зоопарк закроют для посещений с 15:00 часов 30 июня из-за ожидающейся грозы с порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

    Из текста сообщения: «По прогнозу метеорологов, ожидается дождь, местами сильный, гроза, количество осадков 8–35 миллиметров, при грозе порывы ветра 15–20 метров в секунду. Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15:00».

    При этом с 7:30 до 15:00 зоопарк будет работать в обычном режиме.

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столице также ограничат работу фан-зоны на Воробьёвых горах, а также парков и зон уличной торговли.

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