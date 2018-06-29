Голландский судья Бьорн Кейперс назначен главным арбитром матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Об этом сообщили в
пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
Исполнять обязанности лайнсменов в матче между командами России и Испании будут соотечественники Кейперса — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервным рефери станет француз Клеман Тюрпен, а резервным помощником судьи еще один представитель Франции Николя Дано.
Встреча пройдет 1 июля на столичном стадионе «Лужники». Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча. Начало — в 17:00 мск.
Встреча пройдет 1 июля на столичном стадионе «Лужники». Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча. Начало — в 17:00 мск.
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