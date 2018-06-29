    Минфин США назвал преувеличением сообщения о желании Трампа выйти из ВТО. ВТО, США, Трамп Дональд, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин США назвал преувеличением сообщения о желании Трампа выйти из ВТО

    Минфин США назвал преувеличением сообщения о желании Трампа выйти из ВТО

    комментировать

    Минфин США назвал преувеличением сообщения о желании Трампа выйти из ВТО

    Минфин США назвал преувеличением сообщения о желании Трампа выйти из ВТО

      Сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп хочет выхода страны из Всемирной торговой организации, являются преувеличением. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business.

      Стивен Мнучин: «Не надо искать в этих сообщениях никакой сенсации. Не буду называть их фейковыми новостями, но они — преувеличение».

      Ранее издание Axios со ссылкой на источник в окружении главы Белого дома сообщило, что Дональд Трамп хочет выхода США из ВТО. По данным источника, Трамп неоднократно в грубой форме критиковал правила организации, которые якобы используются партнерами США для собственной выгоды.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru