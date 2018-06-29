Минфин США назвал преувеличением сообщения о желании Трампа выйти из ВТО

Сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп хочет выхода страны из Всемирной торговой организации, являются преувеличением. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business.
Стивен Мнучин: «Не надо искать в этих сообщениях никакой сенсации. Не буду называть их фейковыми новостями, но они — преувеличение».
Ранее издание Axios со ссылкой на источник в окружении главы Белого дома сообщило, что Дональд Трамп хочет выхода США из ВТО. По данным источника, Трамп неоднократно в грубой форме критиковал правила организации, которые якобы используются партнерами США для собственной выгоды.
Ранее издание Axios со ссылкой на источник в окружении главы Белого дома сообщило, что Дональд Трамп хочет выхода США из ВТО. По данным источника, Трамп неоднократно в грубой форме критиковал правила организации, которые якобы используются партнерами США для собственной выгоды.
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