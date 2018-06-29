    Вернувшихся домой футболистов сборной Южной Кореи забросали яйцами

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    Вернувшихся домой футболистов сборной Южной Кореи забросали яйцами

    Вернувшихся домой футболистов сборной Южной Кореи забросали яйцами

    Неизвестные забросали яйцами южнокорейских футболистов, когда они вернулись домой с чемпионата мира в России.

    Сборная Южной Кореи в пятницу днем вернулась на родину, не сумев выйти из группы на ЧМ-2018. Во время торжественной встречи команды, на которую приехали порядка 500 болельщиков, неизвестные бросили в спортсменов несколько яиц и подушек, передает ESPN.

    Напомним, команда Южной Кореи заняла третье место в группе F, набрав три очка, и не прошла в плей-офф. Корейцы уступили сборным Швеции (0:1) и Мексики (1:2), но в последнем матче обыграли действующих чемпионов мира — сборную Германии (2:0), в результате чего последняя также не прошла в 1/8 финала.

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