Жонглеры дают зрелищные мастер-классы на берегах Невы

В Петербурге проходит Российская жонглерская конвенция.

Три сотни человек, которым отлично известно, что жонглирование далеко не ограничивается эффектными шоу-программами, собрались в Петербурге. Свое мастерство демонстрируют и обмениваются опытом, в первую очередь, спортсмены и любители, представляющие новые и нетрадиционные для таких соревнований дисциплины.



При этом оценивают участников зарубежные мастера и эксперты из Европы и США. Например, сегодня авторитетный гость из Америки до поздней ночи будет следить за настоящей Fight night. Правда, одолеть друг друга соперники будут стараться не в боях без правил, а в боях на булавах.