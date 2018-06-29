    Жонглеры дают зрелищные мастер-классы на берегах Невы. Санкт-Петербург, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖонглеры дают зрелищные мастер-классы на берегах Невы

    Жонглеры дают зрелищные мастер-классы на берегах Невы

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    Жонглеры дают зрелищные мастер-классы на берегах Невы

    Жонглеры дают зрелищные <nobr>мастер-классы</nobr> на берегах Невы

      В Петербурге проходит Российская жонглерская конвенция.

      Три сотни человек, которым отлично известно, что жонглирование далеко не ограничивается эффектными шоу-программами, собрались в Петербурге. Свое мастерство демонстрируют и обмениваются опытом, в первую очередь, спортсмены и любители, представляющие новые и нетрадиционные для таких соревнований дисциплины.

      При этом оценивают участников зарубежные мастера и эксперты из Европы и США. Например, сегодня авторитетный гость из Америки до поздней ночи будет следить за настоящей Fight night. Правда, одолеть друг друга соперники будут стараться не в боях без правил, а в боях на булавах.

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