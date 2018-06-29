Матч Испания — Россия определит не только дальнейшее участие нашей национальной команды в чемпионате мира по футболу, но и, возможно, судьбу граффити со Станиславом Черчесовым на Введенской улице.
Решение сохранить или уничтожить портрет главного тренера сборной России, которое чиновники планировали огласить сегодня, перенесли. Об этом сообщается на портале «Наш Санкт-Петербург», куда обратился с жалобой петербуржец Александр С. Официально изменение даты вердикта обосновано передачей дела из жилищного агентства в районную администрацию.
Отметим, что на поле уличных росписей «космический Стас» имеет дело с серьезным противником. Александр С. выступает в высшей лиге. Об этом говорит его статус на портале — «Профессионал». При этом игрок показывает неплохие результаты. За карьеру он сообщил о 500 проблемах городского благоустройства, почти 300 из них были решены.
Отметим, что на поле уличных росписей «космический Стас» имеет дело с серьезным противником. Александр С. выступает в высшей лиге. Об этом говорит его статус на портале — «Профессионал». При этом игрок показывает неплохие результаты. За карьеру он сообщил о 500 проблемах городского благоустройства, почти 300 из них были решены.
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