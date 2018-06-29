Петербургские зоозащитники разыскивают пропавшую собаку-лекаря

Приют «Ильинка» и его руководитель Алёна Филянина просят помочь найти одного из их питомцев — собачку Пеппу, потерявшуюся в Красногвардейском районе. Миниатюрная дворняга сорвалась с поводка на прогулке, испугавшись шумной компании.

Последний раз ее видели в конце Поселковой улицы. Собака бежала в сторону заброшенного садоводства недалеко от железнодорожной станции Ковалёво. Работники приюта ежедневно прочесывают местность, но пока поиски результатов не дали. Не исключено, что Пеппу приняли за бездомную и подобрали.



В другом случае в «Ильинке» были бы рады появлению новых хозяев. Однако Пеппа — особенная собака. Животное еще и незаменимый сотрудник, опекающий собак-инвалидов и предупреждающий людей об обострении болезни.



У самой Пеппы также есть особенность. У нее от рождения нет задней левой лапы. Она трехцветная, однако при движении ее окрас можно принять за черно-белый. Пеппа осторожная, ранимая, но не дикая.



Приют очень просит горожан, располагающих любой информацией о местонахождении собаки, сообщить об этом в приют «Ильинка». За возвращение Пеппы зоозащитники готовы выплатить вознаграждение.