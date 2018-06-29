    Юнтоловскому отшельнику дали 12 лет за жестокое убийство. Санкт-Петербург, приговоры, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮнтоловскому отшельнику дали 12 лет за жестокое убийство

    Юнтоловскому отшельнику дали 12 лет за жестокое убийство

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    Юнтоловскому отшельнику дали 12 лет за жестокое убийство

    Юнтоловскому отшельнику дали 12 лет за жестокое убийство

      В Петербурге вынесли приговор Артуру Ханукаеву, который в апреле 2017 года расправился над своим знакомым.

      Сегодня Приморский районный суд приговорили к 12 годам за жестокое убийство юнтоловского отшельника. В ходе следствия живший в лесу Артур Ханукаев признал вину и даже раскаялся.

      Осужденный рассказал, что инициатором конфликта стал убитый им мужчина. Якобы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он оскорблял Ханукаева и хватал его за руки.

      Преступление в Юнтоловском заказнике встревожило не только жителей Приморского района, но и полицейских. На теле убитого обнаружили многочисленные ссадины (как выяснилось позже, от ударов палкой) и 29 ножевых ранений. Кроме того, у жертвы были выколоты глаза.

      Похожим образом Ханукаев расправился и с героями светской хроники. Журналы с изуродованными изображениями знаменитостей обнаружили в шалаше отшельника.

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