    Лавров назвал главного виновника миграционного кризиса в Европе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Лавров назвал главного виновника миграционного кризиса в Европе

    Лавров назвал главного виновника миграционного кризиса в Европе

    Лавров назвал главного виновника миграционного кризиса в Европе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Действия НАТО фактически превратили Ливию в главный пункт транзита нелегалов. Теперь за это вынужден расплачиваться Евросоюз, столкнувшийся с миграционным кризисом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому Channel 4.

    Российский министр признался, что следит за итогами последнего саммита Евросоюза, на котором обсуждались проблемы миграции. Дискуссия навела его на мысль о роли НАТО в миграционном кризисе.

    Сергей Лавров: «Североатлантический альянс бомбил Ливию, превратил это государство в черную дыру, через которую потоки нелегальных мигрантов устремляются в Европу. Сейчас ЕС пытается исправить то, что совершил альянс».

    Журналистка британского телеканала напомнила, что мигранты бегут в Европу и из Сирии, куда якобы «вторглась Россия». Лавров в ответ заявил, что российские военные находятся на сирийской территории по запросу законных властей страны, а большая часть мигрантов бежала из Сирии еще в период «арабской весны» — до начала российской операции.

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