Растут запасы, спрос, поставки: «Газпром» отчитался перед акционерами о работе компании

«Газпром» установил исторический рекорд по поставкам газа в Европу — в прошлом году страны Старого Света купили у России почти 200 миллиардов кубометров голубого топлива. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на собрании акционеров. Больших и очень больших чисел в докладе было много, и все они свидетельствуют о положительной динамике в развитии холдинга. Одних только налогов в бюджеты разных уровней «Газпром» заплатил 2,5 трлн рублей.
Как отмечает корреспондент НТВ Илья Федосов, по результатам собрания можно уверенно сказать, что с деньгами у акционеров «Газпрома» все хорошо. Даже дивиденды в этом году будут выплачены больше, чем в прошлом.
«Газпром» сейчас проходит то, что принято называть пиком капитальных затрат. Акционерное общество инвестировало очень серьезные средства в крупные проекты. Это «Северный поток — 2»,«Турецкий поток», «Сила Сибири». При этом на подведении итогов года сказалась и тяжба с украинским «Нафтогазом», поскольку при расчетах пришлось учесть все вероятные судебные решения, в том числе и неблагоприятные для российской компании. Тем не менее, несмотря на трудности, «Газпрому» даже не пришлось влезать в долги.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «В 2017 году мы полностью профинансировали капитальные вложения за счет операционного денежного потока. Без учета изменения объемов банковских депозитов свободный денежный поток группы „Газпром“ составил 24 млрд рублей. „Газпром“ успешно привлекает капитал на международных финансовых рынках. Взвешенный подход к выбору источников финансирования обеспечивает компании низкую стоимость привлечения долгового финансирования — в среднем на уровне 5,6%».
Дальше должно быть еще лучше. Спрос на российский газ в Европе стремительно увеличивается, несмотря на политическую конъюнктуру. Производство растет, а собственные запасы европейского газа стремительно сокращаются. С введением новых газопроводов объем поставок увеличится, а затраты на транспортировку сократятся. В частности, речь идет о «Северном потоке — 2», который чисто экономически намного выгоднее, чем транзит через Украину.
Алексей Миллер: «Новый газопровод будет построен к концу 2019 года. С его вводом в строй пропускная способность зарубежной части Северного газотранспортного коридора возрастет до 110 млрд кубометров газа в год. Уже получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Маршрут по Северному газовому коридору от Ямала до Грайфсвальда почти на 2000 км короче, чем по центральному коридору через Украину. Новые газопроводы Северного коридора отличаются от украинских пониженной металлоемкостью, меньшими энергозатратами и значительно меньшим углеродным следом».
Разрешение на прокладку второй нитки «Северного потока» уже дали Финляндия Швеция и Германия. Пока колеблется Дания, но накануне представители компании заявили: «мы не ожидаем, что вырастут затраты на прокладку трубопровода».
А самая крупная инвестиция в будущее — это газопровод «Сила Сибири». Китаю уже сейчас не хватает собственного газа, а китайский рынок считается самым динамично развивающимся в мире.
В остальном все тоже хорошо. Разведанные и подтвержденные запасы газа растут, как и растет интерес к инвестициям в компанию со стороны азиатских фондов, что весьма неплохо в условиях возможного санкционного давления со стороны западных государств. И, конечно, решается приоритетная для компании задача газификации российских населенных пунктов.
Подробности — в видеоматериале.
«Газпром» сейчас проходит то, что принято называть пиком капитальных затрат. Акционерное общество инвестировало очень серьезные средства в крупные проекты. Это «Северный поток — 2»,«Турецкий поток», «Сила Сибири». При этом на подведении итогов года сказалась и тяжба с украинским «Нафтогазом», поскольку при расчетах пришлось учесть все вероятные судебные решения, в том числе и неблагоприятные для российской компании. Тем не менее, несмотря на трудности, «Газпрому» даже не пришлось влезать в долги.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «В 2017 году мы полностью профинансировали капитальные вложения за счет операционного денежного потока. Без учета изменения объемов банковских депозитов свободный денежный поток группы „Газпром“ составил 24 млрд рублей. „Газпром“ успешно привлекает капитал на международных финансовых рынках. Взвешенный подход к выбору источников финансирования обеспечивает компании низкую стоимость привлечения долгового финансирования — в среднем на уровне 5,6%».
Дальше должно быть еще лучше. Спрос на российский газ в Европе стремительно увеличивается, несмотря на политическую конъюнктуру. Производство растет, а собственные запасы европейского газа стремительно сокращаются. С введением новых газопроводов объем поставок увеличится, а затраты на транспортировку сократятся. В частности, речь идет о «Северном потоке — 2», который чисто экономически намного выгоднее, чем транзит через Украину.
Алексей Миллер: «Новый газопровод будет построен к концу 2019 года. С его вводом в строй пропускная способность зарубежной части Северного газотранспортного коридора возрастет до 110 млрд кубометров газа в год. Уже получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Маршрут по Северному газовому коридору от Ямала до Грайфсвальда почти на 2000 км короче, чем по центральному коридору через Украину. Новые газопроводы Северного коридора отличаются от украинских пониженной металлоемкостью, меньшими энергозатратами и значительно меньшим углеродным следом».
Разрешение на прокладку второй нитки «Северного потока» уже дали Финляндия Швеция и Германия. Пока колеблется Дания, но накануне представители компании заявили: «мы не ожидаем, что вырастут затраты на прокладку трубопровода».
А самая крупная инвестиция в будущее — это газопровод «Сила Сибири». Китаю уже сейчас не хватает собственного газа, а китайский рынок считается самым динамично развивающимся в мире.
В остальном все тоже хорошо. Разведанные и подтвержденные запасы газа растут, как и растет интерес к инвестициям в компанию со стороны азиатских фондов, что весьма неплохо в условиях возможного санкционного давления со стороны западных государств. И, конечно, решается приоритетная для компании задача газификации российских населенных пунктов.
Подробности — в видеоматериале.
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