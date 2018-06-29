Поэта Андрея Дементьева похоронили рядом с его сыном

Поэта Андрея Дементьева похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.
Как рассказала РИА Новости его вдова Анна Пугач, у Дементьева там похоронен сын, трагически погибший 22 года назад. Кроме того, сам поэт неоднократно говорил о том, что предпочитает упокоиться рядом с Дмитрием Дементьевым.
Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни за несколько недель до своего юбилея. Прощание с поэтом прошло в зале имени Чайковского в пятницу. Проводить его в последний путь пришли десятки людей. Простились с Андреем Дементьевым поэт Александр Шаганов, поэт Илья Резник, народный артист Иосиф Кобзон, секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев, народные артистки Илзе Лиепа и Надежда Бабкина, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества Михаил Швыдкой, актер Вениамин Смехов, композитор Левон Оганезов, педиатр и хирург Леонид Рошаль. Практически все декламировали его стихи.
В Твери, где и родился автор строк «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку», одной из улиц будет присвоено имя поэта.
Пресс-служба правительства Тверской области: «Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нем, его творчестве — это память о целой эпохе. Мы также учредим премию имени Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам — участникам конкурса „Зеленый листок“. Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича».
Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и вошли в золотой фонд отечественной эстрады.
Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни за несколько недель до своего юбилея. Прощание с поэтом прошло в зале имени Чайковского в пятницу. Проводить его в последний путь пришли десятки людей. Простились с Андреем Дементьевым поэт Александр Шаганов, поэт Илья Резник, народный артист Иосиф Кобзон, секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев, народные артистки Илзе Лиепа и Надежда Бабкина, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества Михаил Швыдкой, актер Вениамин Смехов, композитор Левон Оганезов, педиатр и хирург Леонид Рошаль. Практически все декламировали его стихи.
В Твери, где и родился автор строк «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку», одной из улиц будет присвоено имя поэта.
Пресс-служба правительства Тверской области: «Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нем, его творчестве — это память о целой эпохе. Мы также учредим премию имени Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам — участникам конкурса „Зеленый листок“. Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича».
Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и вошли в золотой фонд отечественной эстрады.
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