В Британии у пенсионеров набирает популярность пеший футбол

То, что футбол вне политики и это игра в прямом смысле для всех, сегодня доказывают в Британии.

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В королевстве Россию очень ждут на другом чемпионате мира — тоже по футболу, но очень медленному, в котором игрокам строго запрещено бегать по полю. Зато возраст спортсменов по-прежнему имеет значение — они должны быть не моложе 50 лет.



Мяч нельзя бить выше головы. Запрещено друг друга трогать руками — разве поддержать под локоть, если у товарища подкашиваются колени. Главное правило, от которого пошло название дисциплины, — это жесткое ограничение скорости на поле. Летать нельзя, бегать нельзя, прыгать нельзя. Только ходить с достоинством.



Свисток на игре слышен постоянно, потому что ноги игроков просятся в бег. А бег — это самое серьезное нарушение. Зато теоретически судить такую игру должно быть проще: все нарушения рефери успевает посмотреть будто на замедленном видеоповторе.



В этом году англичане провели первый в мире международный матч по ходячему футболу. Они обошли итальянцев со счетом 3:0. Через два года планируют провести чемпионат мира, приглашают россиян.



Присоединиться может любой желающий старше 50 лет. Юношеской лиги нет. Самому старшему из ходячих — 90. Классическая игра для тех, кто не любит бегать и потеть, — гольф. Но еще Агата Кристи называла себя вдовой гольфиста из-за того, что муж постоянно оставлял ее ради старой клюшки. Одиноко было и ей, и мужу. Гольф — для интровертов, футбол — для общительных.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.