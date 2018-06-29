Президенты Белоруссии, Германии и Австрии открыли «Дорогу памяти» в лагере смерти «Тростенец»

Сегодня в лесу под Минском встретились президенты Белоруссии, Германии и Австрии. Александр Лукашенко,
Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Ван дер Беллен приняли участие в открытии второй части мемориального комплекса «Тростенец». Он создан на месте одноименного концлагеря — четвертого по числу жертв после Освенцима, Майданека и Треблинки.
Под Минском три президента отрыли «Дорогу памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец», где за два года войны немцами были уничтожены свыше 200 тысяч человек. «Дорога памяти» — это всего 800 метров: от маленькой «площади жизни», куда привозили узников и где еще была надежда, до черного пятака «площади смерти», откуда их вели на расстрел. По словам архитекторов, этого достаточно, чтобы осознать масштаб трагедии.
Лагерь смерти «Тростенец» — четвертый по количеству уничтоженных фашистами узников и крупнейший на территории Белоруссии. По сути, это не одно, а три места, неподалеку друг от друга. Урочище Благовщина — просто поляна в небольшом лесу. Но только там немцы расстреляли и отравили газом 150 тысяч человек. А затем, чтобы скрыть следы массовых убийств, выкапывали тела и сжигали.
Александр Лукашенко: «Имея уникальную возможность знать правду той страны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, — это сохранить эту правду, не допустить возрождения страшного. История жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу в таком случае только вопрос времени».
Белоруссия призывает к масштабному, откровенному историческому диалогу. Никто не против, но расхождения видны сразу. Президент Австрии в своем выступлении назвал другие цифры о погибших в «Тростенце».
Александр Ван дер Беллен: «Национал-социалисты создали сеть террора, которая накрыла всю Европу. Знания об этом мы должны в наших же собственных интересах сохранить в коллективной памяти Европы как предостережение. В Малом Тростенце в 1941–1944 годах были убиты от 40 до 60 тысяч человек».
Вопрос с цифрами, действительно, является дискуссионным. Проверить и уточнить их сегодня не представляется возможным. При этом часть историков склоняется к тому, что в «Тростенце» было уничтожено гораздо больше узников — до полумиллиона человек.
Президент Германии признался, что у военных преступлений немецкие имена, и очень непросто посетить такое место. Франк-Вальтер Штайнмаейр вспомнил фильм «Иди и смотри» Элема Климова, который в свое время вызвал шок в сдержанной Германии. Он подчеркнул: путь немцев к общей памяти об этих преступлениях был непростым и долгим.
«Дорога памяти» — не последний комплекс на месте массовых казней. Задача — чтобы о «Тростенце» знал весь мир, как знает об Освенциме и других военных лагерях смерти.
Лагерь смерти «Тростенец» — четвертый по количеству уничтоженных фашистами узников и крупнейший на территории Белоруссии. По сути, это не одно, а три места, неподалеку друг от друга. Урочище Благовщина — просто поляна в небольшом лесу. Но только там немцы расстреляли и отравили газом 150 тысяч человек. А затем, чтобы скрыть следы массовых убийств, выкапывали тела и сжигали.
Александр Лукашенко: «Имея уникальную возможность знать правду той страны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, — это сохранить эту правду, не допустить возрождения страшного. История жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу в таком случае только вопрос времени».
Белоруссия призывает к масштабному, откровенному историческому диалогу. Никто не против, но расхождения видны сразу. Президент Австрии в своем выступлении назвал другие цифры о погибших в «Тростенце».
Александр Ван дер Беллен: «Национал-социалисты создали сеть террора, которая накрыла всю Европу. Знания об этом мы должны в наших же собственных интересах сохранить в коллективной памяти Европы как предостережение. В Малом Тростенце в 1941–1944 годах были убиты от 40 до 60 тысяч человек».
Вопрос с цифрами, действительно, является дискуссионным. Проверить и уточнить их сегодня не представляется возможным. При этом часть историков склоняется к тому, что в «Тростенце» было уничтожено гораздо больше узников — до полумиллиона человек.
Президент Германии признался, что у военных преступлений немецкие имена, и очень непросто посетить такое место. Франк-Вальтер Штайнмаейр вспомнил фильм «Иди и смотри» Элема Климова, который в свое время вызвал шок в сдержанной Германии. Он подчеркнул: путь немцев к общей памяти об этих преступлениях был непростым и долгим.
«Дорога памяти» — не последний комплекс на месте массовых казней. Задача — чтобы о «Тростенце» знал весь мир, как знает об Освенциме и других военных лагерях смерти.
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