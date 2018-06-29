Пережившая нападение Capital Gazette посвятила новый номер убитым коллегам

Убийство журналистов в Мэриленде — одна из главных новостей в США. Capital Gazette, в редакции которой все и произошло, не стала отменять выпуск номера и опубликовала фотографии погибших коллег на передовице, чтобы почтить их память.
Всего погибли пять человек: редакторы, корреспонденты и сотрудник отдела продаж. Они оказались ближе всего ко входу, когда 38-летний стрелок открыл огонь по людям из дробовика.
Когда на место прибыла полиция, подозреваемый прятался под столом, надеясь смешаться с толпой. Он повредил себе кончики пальцев, чтобы нельзя было снять отпечатки.
Предположительно, бойню мужчина устроил из личной неприязни. Якобы ему не нравилось, как газета освещала судебный процесс над ним несколько лет назад. Правда, никто из тех журналистов в редакции уже давно не работает.
Когда на место прибыла полиция, подозреваемый прятался под столом, надеясь смешаться с толпой. Он повредил себе кончики пальцев, чтобы нельзя было снять отпечатки.
Предположительно, бойню мужчина устроил из личной неприязни. Якобы ему не нравилось, как газета освещала судебный процесс над ним несколько лет назад. Правда, никто из тех журналистов в редакции уже давно не работает.
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