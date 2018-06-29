Мексиканцы отмечают День мертвых карнавалом в центре Москвы

Мексиканские болельщики предстали в Москве в необычном виде. В центре столицы проходит грандиозный карнавал в честь Дня мертвых.

День мертвых ежегодно проходит в Мексике 1 и 2 ноября. Считается, что в эти дни души умерших посещают родной дом, где мексиканцы готовят для них праздничные алтари и устраивают карнавальную программу. В 2003 году День мертвых был внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Мексиканцы решили отметить этот день сегодня в Москве, чтобы приобщить болельщиков из разных стран к мексиканской культуре.



Мексиканец: «Самое важное — это понять, что это начало ритуала общения с духами. Во многих культурах Мексики очень важна как обычная жизнь, так и жизнь после смерти».



По традиции в День мертвых проводятся красочный карнавал, праздничное шествие и сезонные ярмарки. Обязательным атрибутом праздника является Калавера Катрина — скелет в женской одежде, украшенный цветами и красками. В этом году в карнавальном шествии вместе с мексиканцами участвуют москвичи и гости столицы.