Роскомнадзор уличил канал France 24 в нарушении закона о СМИ

Роскомнадзор попросил учредителя телеканала France 24 в России в кратчайшие сроки устранить нарушения, выявленные в ходе проверки, по результатам которой оказалось, что деятельность СМИ находится под контролем иностранного юридического лица.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, «Роскомнадзор в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ выявил со стороны зарегистрированного в России телеканала France 24 нарушение статьи 19.1 закона „О средствах массовой информации“».
Из сообщения Роскомнадзора: «В ходе анализа лицензионных договоров, имеющихся в распоряжении Роскомнадзора, установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований части 2 статьи 19.1 Закона о СМИ».
В связи с этим в письме ООО «Медиа Коммуникейшнс» — учредителю российского телеканала France 24 — Роскомнадзор напомнил о недопустимости нарушения законодательства РФ.
Из сообщения Роскомнадзора: «Как говорится в письме, информацию о принятых мерах для устранения допущенных нарушений необходимо в кратчайшие сроки представить в Роскомнадзор с приложением подтверждающих документов».
Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что «деятельность средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ, по решению суда в порядке административного судопроизводства по заявлению регистрирующего органа».
Из сообщения Роскомнадзора: «В ходе анализа лицензионных договоров, имеющихся в распоряжении Роскомнадзора, установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований части 2 статьи 19.1 Закона о СМИ».
В связи с этим в письме ООО «Медиа Коммуникейшнс» — учредителю российского телеканала France 24 — Роскомнадзор напомнил о недопустимости нарушения законодательства РФ.
Из сообщения Роскомнадзора: «Как говорится в письме, информацию о принятых мерах для устранения допущенных нарушений необходимо в кратчайшие сроки представить в Роскомнадзор с приложением подтверждающих документов».
Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что «деятельность средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ, по решению суда в порядке административного судопроизводства по заявлению регистрирующего органа».
Комментарии