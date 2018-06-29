В Северной столице футбол объединил команды болельщиков из Австралии, Италии и даже Сенегала

В Петербурге проходит международный футбольный турнир для болельщиков под эгидой РФС. 16 сборных сегодня утром начали настоящий спортивный марафон. Кстати играют, как и старшие товарищи, на Крестовском острове, только на стадионе «Динамо». У отечественной сборной фора. В отличие от болельщиков из Египта, Сенегала, Колумбии, Марокко и Перу наших фанатов нашлось гораздо больше.

Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, от профессиональных футболистов фанаты даже в форме отличаются. Тело и ноги, обмотанные национальными флагами, селфи перед игрой с соперниками и, конечно, кенгуру, надутые нетривиальным способом.



Гости турнира почти все говорят по-русски. Многие учатся здесь не первый год. А в свободное время готовятся к подобным соревнованиям. Возрастной порог для игроков вовсе не порок. В заявке у всех сборных игроки старше 25. А у некоторых футболисты, кажется, всерьез собираются играть до предполагаемого нового пенсионного возраста. А вот кто младше, тренирует владение мячом.



Чемпионский кубок — это отдельное произведение искусства. Его специально для турнира выдули в академии Штиглица из кобальтового стекла. Он весит почти как трофей Лиги чемпионов — 7 килограммов, а будет еще больше. Нам сказали по секрету, что со временем к нему добавят еще и футбольный мяч. Судя по всему, он будет здесь располагаться. А пока кубок переходящий.



Неофициальный чемпионат мира — единственный мундиаль в этом году, куда сумела выбраться итальянская команда. Хотя особых сложностей и не было — лишь подать заявку на турнир. Решили отойти от своей классической школы футбола. И вместо защиты принялись атаковать. Да так рьяно, что на интервью времени не хватило.



Зато надежды россиян на неофициальном мундиале будут оправдывать сразу две команды, чтобы наверняка шансы на победу были. И одно только остается загадкой: кого же так поддерживали национальными кричалками перуанцы, в полном составе сидя на трибуне.