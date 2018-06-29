    Театр «Карамболь» поставил мюзикл об Алисе Селезнёвой. Санкт-Петербург, мюзиклы, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТеатр «Карамболь» поставил мюзикл об Алисе Селезнёвой

    Театр «Карамболь» поставил мюзикл об Алисе Селезнёвой

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    Театр «Карамболь» поставил мюзикл об Алисе Селезнёвой

    Театр «Карамболь» поставил мюзикл об Алисе Селезнёвой

      Петербургский театр «Карамболь» готовится к премьере мюзикла «Тайна третьей планеты».

      Однако этот спектакль не возвращение к классическому произведению Кира Булычёва. Историю для постановки написали заново, но по мотивам повестей знаменитого писателя.

      Декорации оформили с помощью интерактивной графики. И как надеется художественный руководитель театра, несмотря на песни и танцы, это будет спектакль, который заставит задуматься и взрослых, и детей. Об ответственности перед Вселенной и о том, что каждый наш шаг оставляет след. Инициатором мюзикла стал Александр Зацепин. Композитор обратился в театр с предложением перенести историю девочки Алисы на сцену.

      Александр Зацепин сейчас находится в Петербурге. Однако ни одной сцены из мюзикла он еще не видел. Композитор намерен посетить премьеру, которая состоится уже в эти выходные.

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