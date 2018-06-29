Театр «Карамболь» поставил мюзикл об Алисе Селезнёвой

Петербургский театр «Карамболь» готовится к премьере мюзикла «Тайна третьей планеты».

Однако этот спектакль не возвращение к классическому произведению Кира Булычёва. Историю для постановки написали заново, но по мотивам повестей знаменитого писателя.



Декорации оформили с помощью интерактивной графики. И как надеется художественный руководитель театра, несмотря на песни и танцы, это будет спектакль, который заставит задуматься и взрослых, и детей. Об ответственности перед Вселенной и о том, что каждый наш шаг оставляет след. Инициатором мюзикла стал Александр Зацепин. Композитор обратился в театр с предложением перенести историю девочки Алисы на сцену.



Александр Зацепин сейчас находится в Петербурге. Однако ни одной сцены из мюзикла он еще не видел. Композитор намерен посетить премьеру, которая состоится уже в эти выходные.