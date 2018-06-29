По дворам Академии художеств провели первых экскурсантов

Во двор петербургской Академии художеств, обычно закрытый от посторонних глаз, сегодня привели пилотных экскурсантов.

Это пространство на Васильевском острове, наполненное, как здесь говорят, сакральным смыслом, одно из тех мест, куда можно будет попасть в сентябре в рамках проекта «День открытых дворов». Для института живописи эта открытость имеет еще один смысл: исторически во двор попадали прямо с набережной. Проход был сквозным, а там, где сейчас парадный вестибюль, до XIX века была по сути улица.



Главный двор академии, в котором в XXI веке возникли новые, спорные формы, сохранил и исторические габариты, и особую атмосферу, ставшую источником вдохновений и легенд.



Леонид Райхельгауз, старший преподаватель кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств: «Это уникальное сооружение с четырьмя выходами. Его пропорции получились настолько удачными, что они вошли во все архитектурные издания. Говорят, что если лечь на землю в центре двора и посмотреть в небо, то небо покажется куполом, поставленного на края бордюра».



Во времена Императорской академии ее ученики не только постигали в школе основы искусства, но и жили здесь. Занимали 3-й этаж. Окна их комнат выходили во двор. Рассказывают, что в голодные времена юные художники воровали птичьи яйца из гнезд, спускаясь к ним по ветхим простыням. Позже стало известно, что так мир однажды чуть не лишился Карлуши Брюллова.



Авторы проекта «Открытые дворы» надеются, что потенциальных посетителей ждут не менее увлекательные истории и в других закрытых пространствах. В списке проекта — дворы музея- квартиры академика Павлова, аптеки Пеля и Санкт-Петербургского госуниверситета.