Из Петербурга на Ямал отправляется современный флагман Арктического флота

Сегодня возле Благовещенского моста на новейшем ледоколе «Александр Санников» был поднят российский флаг.

Это огромное суперсовременное судно будет обслуживать меньше 20 человек. Да и они могут по несколько дней не заходить, например, в машинный отсек: специальная система будет контролировать все сама.



Искусственный интеллект позаботится и о комфорте экипажа. На всех палубах именно он будет следить за соблюдением температурных и всех необходимых технологических режимов. И даже если что-то пойдет не так, в автономном режиме ледокол может провести до 40 дней при температуре в минус 50 градусов.



Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, это только кажется, что этому судну тесно в гранитных берегах Невы. На самом деле, его специально создавали манёвренным на малых глубинах. Самый мощный российский дизель-электрический ледокол уже бьет рекорды. Развернуться во льдах на 360 градусов он может за минуту. Видео буквально вальсирующего корабля сняли во время ходовых испытаний.



Новый флагман арктического флота первопроходец во многом. В северных широтах его не может сдержать даже двухметровый лед.



Сергей Щёлоков, старший помощник капитана: «Он крошит лед и размывает лед. А традиционные ледоколы работают набегами. Ломают лед за счет скорости и собственного веса».



На горизонте у этого корабля большие и сложные задачи. Именно такого судна не хватало России в Арктике. Крупнейшее здесь Новопортовское месторождение было открыто еще в прошлом веке. Но нефтяные залежи были недоступны для рынка, пока специалисты не разработали транспортную схему вывоза сырья.



Здесь это возможно только водным путем. По сложной акватории Обской губы, далее Северным морским путем. «Александр Санников» — мощный ледокол, который способен беспрепятственно преодолевать этот путь. А значит, можно будет значительно увеличить объемы добычи нефти.



Вадим Яковлев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть»: «Видим в этом регионе колоссальный ресурсный потенциал. Возможно, мы раньше других увидели эту возможность и сделали на это ставку. Решение таких предельных по сложности задач закаляет нас, формирует менталитет победителей, которым всё по плечу и всё доступно».



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