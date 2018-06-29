    Страны БРИКС решили создать Форум разведсообществ

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    Страны БРИКС решили создать Форум разведсообществ

    Страны БРИКС решили создать Форум разведсообществ

    Государства БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР) создадут свой Форум разведсообществ.

    Как сообщает «Интерфакс», соответствующая договоренность была достигнута на состоявшейся в ЮАР восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

    В ходе встречи участники подчеркнули совместную приверженность сотрудничеству по предотвращению и уменьшению угроз в области безопасности и борьбе с ними. Представители договорились продолжить отслеживать существующие угрозы и развивать сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Кроме того, были подведены итоги деятельности рабочих групп БРИКС по противодействию терроризму и безопасности в области информационно-коммуникационных технологий, а также затронуты другие вопросы. Отдельное внимание участники встречи уделили борьбе с международным наркотрафиком и отмыванием денег.

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