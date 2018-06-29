Страны БРИКС решили создать Форум разведсообществ

Государства БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР) создадут свой Форум разведсообществ.
Как сообщает «Интерфакс», соответствующая договоренность была достигнута на состоявшейся в ЮАР восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
В ходе встречи участники подчеркнули совместную приверженность сотрудничеству по предотвращению и уменьшению угроз в области безопасности и борьбе с ними. Представители договорились продолжить отслеживать существующие угрозы и развивать сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Кроме того, были подведены итоги деятельности рабочих групп БРИКС по противодействию терроризму и безопасности в области информационно-коммуникационных технологий, а также затронуты другие вопросы. Отдельное внимание участники встречи уделили борьбе с международным наркотрафиком и отмыванием денег.
В ходе встречи участники подчеркнули совместную приверженность сотрудничеству по предотвращению и уменьшению угроз в области безопасности и борьбе с ними. Представители договорились продолжить отслеживать существующие угрозы и развивать сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Кроме того, были подведены итоги деятельности рабочих групп БРИКС по противодействию терроризму и безопасности в области информационно-коммуникационных технологий, а также затронуты другие вопросы. Отдельное внимание участники встречи уделили борьбе с международным наркотрафиком и отмыванием денег.
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