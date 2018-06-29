Экс-глава избиркома Петербурга уходит в полпредство

В интервью газете «Петербургский дневник» Виктор Панкевич заявил, что станет помощником полпреда в СЗФО Александра Беглова, Правда, круг его полномочий пока не определен.
Глава избирательной комиссии Петербурга, об отставке которого стало известно 26 июня, заявил о переходе в полпредство. Большое интервью Виктора Панкевича сегодня опубликовала правительственная газета «Петербургский дневник».
Громкое кадровое решение журналисты назвали повышением, подкрепив поздравление словами «федеральный уровень» в заголовке. Сам Панкевич рассказал, что 2 июля после сложения полномочий займет пост помощника полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. При этом его ответственность в новой должности пока не определена. Круг задач помощнику обозначит полпред Александр Беглов.
В этом же материале Панкевич прокомментировал отношения с действующей главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая неоднократно критически высказывалась о работе петербургских коллег.
Виктор Панкевич, экс-председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии: «На самом деле, все высказывания о наших разногласиях с Центральной избирательной комиссией — домыслы и заблуждения. Действительно, ЦИК России и лично Элла Александровна Памфилова огромное внимание всегда уделяли Санкт-Петербургу и оказывали нам неоценимую помощь в решении различных проблем. <...> Что касается комиссии ЦИК, которая работала у нас после мартовских выборов, стоит поблагодарить всех, кто входил в нее, за исключительный профессионализм и экспертную помощь в рассмотрении жалоб. Но никаких негативных выводов проверки не представлено».
Напомним: проверка центрального аппарата ЦИК была связана с тем, что сотни тысяч избирателей не смогли проголосовать в Петербурге, так как оказались откреплены без их ведома в другие города и даже страны.
Кроме президентской кампании под руководством Панкевича прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание. В 2019 году Петербург будет выбирать губернатора и депутатов муниципальных советов.
Под чьим руководством пройдут эти голосования пока неизвестно. Среди кандидатур, которых прочат на место Панкевича, — коллеги из региона — нынешний глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский и его предшественник Владимир Журавлёв.
Громкое кадровое решение журналисты назвали повышением, подкрепив поздравление словами «федеральный уровень» в заголовке. Сам Панкевич рассказал, что 2 июля после сложения полномочий займет пост помощника полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. При этом его ответственность в новой должности пока не определена. Круг задач помощнику обозначит полпред Александр Беглов.
В этом же материале Панкевич прокомментировал отношения с действующей главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая неоднократно критически высказывалась о работе петербургских коллег.
Виктор Панкевич, экс-председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии: «На самом деле, все высказывания о наших разногласиях с Центральной избирательной комиссией — домыслы и заблуждения. Действительно, ЦИК России и лично Элла Александровна Памфилова огромное внимание всегда уделяли Санкт-Петербургу и оказывали нам неоценимую помощь в решении различных проблем. <...> Что касается комиссии ЦИК, которая работала у нас после мартовских выборов, стоит поблагодарить всех, кто входил в нее, за исключительный профессионализм и экспертную помощь в рассмотрении жалоб. Но никаких негативных выводов проверки не представлено».
Напомним: проверка центрального аппарата ЦИК была связана с тем, что сотни тысяч избирателей не смогли проголосовать в Петербурге, так как оказались откреплены без их ведома в другие города и даже страны.
Кроме президентской кампании под руководством Панкевича прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание. В 2019 году Петербург будет выбирать губернатора и депутатов муниципальных советов.
Под чьим руководством пройдут эти голосования пока неизвестно. Среди кандидатур, которых прочат на место Панкевича, — коллеги из региона — нынешний глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский и его предшественник Владимир Журавлёв.
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