Депутаты отказали в референдуме по парку Интернационалистов

Комитет по законодательству парламента Петербурга на заключительном заседании перед летними каникулами практически единогласно решил не проводить референдум о судьбе Парка Интернационалистов.

Участок парка во Фрунзенском районе передали арендатору для возведения океанариума и торгового центра. И через семь месяцев митингов волна защитной кампании наконец дошла до стен Мариинского дворца. Инициативная группа даже собрала 10 тысяч подписей в пользу голосования.



Однако Юридическое управление Законодательного собрания постановило: проект не соответствует закону «О референдуме». Так что сегодня активисты по сути упустили последний способ сохранить парк в первозданном виде.



Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко»: «Какой у жителей еще остается путь борьбы за парк, если Законодательное собрание отказывается принимать соответствующий закон, если администрация отказывается его поддерживать, что им еще делать? Переизбрать Законодательное собрание? Они смогут это сделать только через три с половиной года».



Денис Четырбок, председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Если бы мы принимали решение еще до сдачи в аренду, тогда да, мы могли бы сформировать какую-то позицию. Но сейчас мы никак не можем повлиять на уже существующие гражданско-правовые договорные отношения, поскольку это не компетенция города Санкт-Петербурга. Это вопросы более высокого федерального масштаба уровня».



При этом защитники парка подчеркивают: найти компромисс можно было и без дорогого в организации референдума. Стоило только внести поправки в закон «О зеленых насаждениях» и выделить другое место под застройку. Но ранее эта инициатива не была одобрена большинством народных избранников.



Также сегодня комитет подвел итоги всего сезона. За 44 заседания с осени 2017 года на рассмотрение парламента депутаты внесли почти 80 законопроектов, четверть из них — уже действующие законы.