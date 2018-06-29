Сьюзен Сарандон арестовали на митинге против Трампа

Актриса Сьюзен Сарандон оказалась в числе арестованных демонстрантов, которые протестовали в Вашингтоне против политики президента США Дональда Трампа.
Об аресте звезда Голливуда сообщила в своем Twitter, написав всего пять слов: «Арестована. Будьте сильными. Продолжайте бороться».
Накануне сотни женщин прошли по центру американской столицы к Капитолию, протестуя против политики Трампа по разделению семей мигрантов. В результате были арестованы 575 демонстрантов. К концу дня все нарушители были отпущены.
Около недели назад президент США Дональд Трамп под давлением общественного мнения заявил, что прекратит практику разлучения детей и родителей на границе. Более 2 тысяч детей были разлучены с семьями только с конца апреля по конец мая из-за того, что власти стали отправлять под стражу всех без исключения взрослых, задержанных за незаконный переход границы.
Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey— Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 июня 2018 г.
Накануне сотни женщин прошли по центру американской столицы к Капитолию, протестуя против политики Трампа по разделению семей мигрантов. В результате были арестованы 575 демонстрантов. К концу дня все нарушители были отпущены.
Около недели назад президент США Дональд Трамп под давлением общественного мнения заявил, что прекратит практику разлучения детей и родителей на границе. Более 2 тысяч детей были разлучены с семьями только с конца апреля по конец мая из-за того, что власти стали отправлять под стражу всех без исключения взрослых, задержанных за незаконный переход границы.
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