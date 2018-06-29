    Сьюзен Сарандон арестовали на митинге против Трампа

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Сьюзен Сарандон арестовали на митинге против Трампа

    Сьюзен Сарандон арестовали на митинге против Трампа

    Сьюзен Сарандон арестовали на митинге против Трампа
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Актриса Сьюзен Сарандон оказалась в числе арестованных демонстрантов, которые протестовали в Вашингтоне против политики президента США Дональда Трампа.

    Об аресте звезда Голливуда сообщила в своем Twitter, написав всего пять слов: «Арестована. Будьте сильными. Продолжайте бороться».




    Накануне сотни женщин прошли по центру американской столицы к Капитолию, протестуя против политики Трампа по разделению семей мигрантов. В результате были арестованы 575 демонстрантов. К концу дня все нарушители были отпущены.

    смотретьТрамп запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов
    Трамп запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов
    Около недели назад президент США Дональд Трамп под давлением общественного мнения заявил, что прекратит практику разлучения детей и родителей на границе. Более 2 тысяч детей были разлучены с семьями только с конца апреля по конец мая из-за того, что власти стали отправлять под стражу всех без исключения взрослых, задержанных за незаконный переход границы.

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