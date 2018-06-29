    Ульяновская область предложила Harley-Davidson перенести производство на ее территорию. автомобильная промышленность, мотоциклы и мопеды, Ульяновская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУльяновская область предложила Harley-Davidson перенести производство на ее территорию

    Ульяновская область предложила Harley-Davidson перенести производство на ее территорию

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    Ульяновская область предложила Harley-Davidson перенести производство на ее территорию

    Ульяновская область предложила <nobr>Harley-Davidson</nobr> перенести производство на ее территорию

      Помочь компании Harley-Davidson избежать новых европейских пошлин на мотоциклы вызвалась Ульяновская область.

      Губернатор региона Сергей Морозов встретился с главой корпорации развития предпринимательства области. Говорили о привлечении новых предприятий, и тут возникла идея.

      Тимофей Гончарук, пресс-секретарь губернатора Ульяновской области: «На встрече прозвучала идея: в связи с тем, что Harley-Davidson ищет новые площадки для локализации своего производства, предложить этой компании навестить Ульяновскую область, чтобы рассмотреть вопрос о создании производства на ее территории».

      Письмо в компанию Harley-Davidson c этим деловым предложением уже подготовили и обещают отправить его сегодня.

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