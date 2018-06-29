Ульяновская область предложила Harley-Davidson перенести производство на ее территорию

Помочь компании
Harley-Davidson избежать новых европейских пошлин на мотоциклы вызвалась Ульяновская область.
Губернатор региона Сергей Морозов встретился с главой корпорации развития предпринимательства области. Говорили о привлечении новых предприятий, и тут возникла идея.
Тимофей Гончарук, пресс-секретарь губернатора Ульяновской области: «На встрече прозвучала идея: в связи с тем, что Harley-Davidson ищет новые площадки для локализации своего производства, предложить этой компании навестить Ульяновскую область, чтобы рассмотреть вопрос о создании производства на ее территории».
Письмо в компанию Harley-Davidson c этим деловым предложением уже подготовили и обещают отправить его сегодня.
Тимофей Гончарук, пресс-секретарь губернатора Ульяновской области: «На встрече прозвучала идея: в связи с тем, что Harley-Davidson ищет новые площадки для локализации своего производства, предложить этой компании навестить Ульяновскую область, чтобы рассмотреть вопрос о создании производства на ее территории».
Письмо в компанию Harley-Davidson c этим деловым предложением уже подготовили и обещают отправить его сегодня.
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