Миллер сообщил о формировании трибунала по расторжению контрактов с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж приступил к формированию трибунала для рассмотрения исков «Газпрома» на расторжение всех контрактов с «Нафтогазом», сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам годового собрания акционеров.
Миллер напомнил, что решение Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа «было асимметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон». В связи с риском новых штрафов за 2018–2019 годы «Газпром» подал новый иск на расторжение всех действующих контрактов, чтобы, как пояснил Миллер, «не усугублять дисбаланс».
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска „Газпрома“ по расторжению в текущий период времени действующих контрактов».
Миллер также не исключил трехсторонних консультаций между профильными министерствами России и Украины и Еврокомиссией по этому вопросу.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска „Газпрома“ по расторжению в текущий период времени действующих контрактов».
Миллер также не исключил трехсторонних консультаций между профильными министерствами России и Украины и Еврокомиссией по этому вопросу.
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