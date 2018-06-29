    Миллер сообщил о формировании трибунала по расторжению контрактов с «Нафтогазом»

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    Миллер сообщил о формировании трибунала по расторжению контрактов с «Нафтогазом»

    Миллер сообщил о формировании трибунала по расторжению контрактов с «Нафтогазом»

    Стокгольмский арбитраж приступил к формированию трибунала для рассмотрения исков «Газпрома» на расторжение всех контрактов с «Нафтогазом», сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам годового собрания акционеров.

    Миллер напомнил, что решение Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа «было асимметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон». В связи с риском новых штрафов за 2018–2019 годы «Газпром» подал новый иск на расторжение всех действующих контрактов, чтобы, как пояснил Миллер, «не усугублять дисбаланс».

    Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска „Газпрома“ по расторжению в текущий период времени действующих контрактов».

    Миллер также не исключил трехсторонних консультаций между профильными министерствами России и Украины и Еврокомиссией по этому вопросу.

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