    На реактор ЛАЭС-2 надели гигантский защитный купол. ЛАЭС, Ленинградская область, атомная энергетика, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа реактор ЛАЭС-2 надели гигантский защитный купол

    На реактор ЛАЭС-2 надели гигантский защитный купол

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    На реактор ЛАЭС-2 надели гигантский защитный купол

    На реактор <nobr>ЛАЭС-2</nobr> надели гигантский защитный купол

      Уникальная спецоперация прошла на Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору.

      На втором строящемся энергоблоке Ленинградской АЭС-2 установили внушительный купол. 200-тонная герметичная крышка — это последний элемент внутренней защитной оболочки реактора и ключевое событие в сооружении всего энергоблока.

      Новый элемент поможет исключить попадание радиоактивных частиц в окружающую среду в случае аварии. Подняли купол при помощи сверхмощного крана, стрелу которого пришлось даже нарастить еще на одну 12-метровую секцию.

      Теперь специалисты приступят к армированию и бетонированию оболочки, после чего общая высота нового реактора достигнет 66 с половиной метров.

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