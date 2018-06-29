На реактор ЛАЭС-2 надели гигантский защитный купол

Уникальная спецоперация прошла на Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору.

На втором строящемся энергоблоке Ленинградской АЭС-2 установили внушительный купол. 200-тонная герметичная крышка — это последний элемент внутренней защитной оболочки реактора и ключевое событие в сооружении всего энергоблока.



Новый элемент поможет исключить попадание радиоактивных частиц в окружающую среду в случае аварии. Подняли купол при помощи сверхмощного крана, стрелу которого пришлось даже нарастить еще на одну 12-метровую секцию.



Теперь специалисты приступят к армированию и бетонированию оболочки, после чего общая высота нового реактора достигнет 66 с половиной метров.