Россиянку затравили за фото в купальнике на пляже турецкого отеля

Фотографии девушки в бикини стали поводом для громкого скандала. Анастасия Монстович поехала на отдых в Турцию. Там купалась, гуляла, покупала магнитики, фотографировалась на пляже и, как тысячи других туристок, выложила эти снимки в соцсетях. Теперь девушку грозятся внести в черный список отеля, где она провела отпуск, ее стыдят турецкие СМИ.

Петербурженка Анастасия Монстович путешествует часто и по всему миру. Правда, на этот раз фотоотчет с берегов Турции на удивление подписчиков появился с опозданием. У туристки сломался телефон. И чтобы поделиться фото красивой жизни, пришлось ждать возвращения домой. На фотографиях девушка в бикини на белоснежном песке, в море.



Но вместе с многочисленными лайками и восхищенными комментариями она получила и сообщения от представителей отеля, в котором отдыхала. Модератор группы потребовал убрать геолокацию со снимков и удалить последнее видео. Гнев и обеспокоенность объяснили тем, что их отель мусульманский, а откровенными фото и видео российская туристка отпугивает других гостей. Вот только об этом Анастасия узнала постфактум.



Анастасия Монстович: «Мне сказали, что на пляже я могу находиться, как и все, в купальнике, так же в бассейне. Единственное, что запрет только на алкоголь».



Клиент, конечно, всегда прав, объяснил администратор отеля. Но они позиционируют свой комплекс прежде всего как семейный. И дело тут не в личной неприязни к туристке, а в репутации.



Представитель отеля: «У нас семейный отель, мусульманский, у нас запрещается в купальниках появляться. И когда у нас посетители заходили с хештегом на наш официальный сайт, выходили ее фотографии обнаженные, и ради сохранения репутации попросили ее удалить просто хештег, геолокацию, которую она указала».



Но Настя решила оставить все как есть. Отчаявшись, модератор группы отеля забанил аккаунт россиянки в туристическом сообществе. На том и закончилось порицание.



Подробности — в видеоматериале.