Rolling Stone назвал лучшую песню XXI века

Журналисты попросили музыкантов, продюсеров и критиков обозначить свои музыкальные предпочтения с 2000 года и отразить их в топ-листах. После сопоставления всех топ-листов был составлен общий рейтинг.На первом месте оказалась композиция Crazy in Love американской певицы Beyonce, записанная при участии ее супруга, рэпера Jay-Z, и вышедшая в 2003 году.Вторую строчку заняла песня Paper Planes британской исполнительницы M. I. A. Третье место досталось хиту Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes.Полный список из 100 лучших композиций представлен на сайте Rolling Stone