Rolling Stone назвал лучшую песню XXI века

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 100 лучших песен XXI века, составленный при участии музыкальных экспертов.
Журналисты попросили музыкантов, продюсеров и критиков обозначить свои музыкальные предпочтения с 2000 года и отразить их в топ-листах. После сопоставления всех топ-листов был составлен общий рейтинг.
На первом месте оказалась композиция Crazy in Love американской певицы Beyonce, записанная при участии ее супруга, рэпера Jay-Z, и вышедшая в 2003 году.
Вторую строчку заняла песня Paper Planes британской исполнительницы M. I. A. Третье место досталось хиту Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes.
Полный список из 100 лучших композиций представлен на сайте Rolling Stone.
На первом месте оказалась композиция Crazy in Love американской певицы Beyonce, записанная при участии ее супруга, рэпера Jay-Z, и вышедшая в 2003 году.
Вторую строчку заняла песня Paper Planes британской исполнительницы M. I. A. Третье место досталось хиту Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes.
Полный список из 100 лучших композиций представлен на сайте Rolling Stone.
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