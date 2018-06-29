В аэропорту Домодедово задержали заявившего о бомбе мужчину

Задержан мужчина, заявивший о наличии у него бомбы в аэропорту Домодедово. После проверки тревога оказалась ложной.
Гражданин, имя и фамилия которого не называются, был задержан на входе в аэропорт. Он заявил о наличии у него взрывного устройства в пакете. Во время проверок правоохранители ничего подозрительного не обнаружили, тревога оказалась ложной. Хулигана доставили в отдел полиции.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме.
Александр Власов, аэропорт Домодедово: «В ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Угрозы не было выявлено».
В пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО в свою очередь добавили, что «в беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой».
Между тем источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что задержанный «имеет проблемы с психикой, состоит на учете в соответствующем лечебном учреждении». После заявления о наличии взрывного устройства его накрыли бронежилетами, а зону вокруг мужчины огородили.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме.
Александр Власов, аэропорт Домодедово: «В ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Угрозы не было выявлено».
В пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО в свою очередь добавили, что «в беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой».
Между тем источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что задержанный «имеет проблемы с психикой, состоит на учете в соответствующем лечебном учреждении». После заявления о наличии взрывного устройства его накрыли бронежилетами, а зону вокруг мужчины огородили.
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