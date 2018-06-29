Германия получила от США предварительные гарантии того, что в ближайшее время американские санкции не будут распространяться на газопроводы с российским участием. Речь в первую очередь идет о «Северном потоке — 2».
Представитель министерства экономики РФГ Анника Айнхорн напомнила, что Берлин отвергает любые экстерриториальные санкции.
Анника Айнхорн: «В случае с Россией получилось так, что были переговоры с российской и с американской стороной. И мы получили обещания американской стороны, там речь шла прежде всего о проектах, связанных с трубопроводами, есть обещание американской стороны эти проекты пока что вывести из-под санкций. США нам сказали, что они пока что отказываются от санкций против газопроводов».
Представитель Минэкономики пояснила, что переговоры с американской стороной состоялись сразу после принятия в США закона о санкциях против России, Ирана и КНДР, который в теории мог затрагивать и европейские компании, работающие в сфере энергетики. Некоторые позиции были немецкой стороне непонятны, поэтому Берлин запросил разъяснения у Вашингтона.
Ранее в США не раз заявляли о необходимости свернуть «Северный поток — 2», чтобы избежать «зависимости Европы от российской энергетики».
Анника Айнхорн: «В случае с Россией получилось так, что были переговоры с российской и с американской стороной. И мы получили обещания американской стороны, там речь шла прежде всего о проектах, связанных с трубопроводами, есть обещание американской стороны эти проекты пока что вывести из-под санкций. США нам сказали, что они пока что отказываются от санкций против газопроводов».
Представитель Минэкономики пояснила, что переговоры с американской стороной состоялись сразу после принятия в США закона о санкциях против России, Ирана и КНДР, который в теории мог затрагивать и европейские компании, работающие в сфере энергетики. Некоторые позиции были немецкой стороне непонятны, поэтому Берлин запросил разъяснения у Вашингтона.
Ранее в США не раз заявляли о необходимости свернуть «Северный поток — 2», чтобы избежать «зависимости Европы от российской энергетики».
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