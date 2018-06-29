Путешествующий по России верхом китаец взял курс на Мурманск

Необычный человек появился на улицах Саратова. Китайский путешественник Цзин Ли прискакал сюда на лошади. Путь занял три месяца, но останавливаться Цзин не собирается. Говорит, что хочет посмотреть всю Россию. Его следующая цель — Мурманск.
Ли родом из Китая. Несколько лет назад переехал в Россию. Выучил русский язык и решил объехать все города, в том числе принимающие чемпионат мира по футболу. Необходимость то и дело выезжать на оживленные трассы путешественника не пугает, как и преследующая его на всем пути опасность. Сам признается: в случае чего даже отпор дать не сможет, ведь силы уже не те, что на старте.
Не заботит его и сколько потребуется лошадиных сил для реализации плана. Это уже не первая попытка Цзина объять необъятное. В Сети всерьез забеспокоились, а выдержит ли его напарник Карман такое долгое путешествие. Предыдущие три раза успехом не увенчались.
Цзин спешит успокоить: ошибки прошлого учел. За конем специально ездил в Карачаево-Черкесию, отдыхает чаще и в дороге теперь следит не только за местными красотами, но и ритмом: вместо галопа — размеренный шаг. Менять лошадь на машину не готов, хоть и понимает: проблем было бы куда меньше. Сейчас ночью или в непогоду укрываться приходится где попало. Но на жертвы идет осознанно — все ради удивительных пейзажей и русской культуры.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Не заботит его и сколько потребуется лошадиных сил для реализации плана. Это уже не первая попытка Цзина объять необъятное. В Сети всерьез забеспокоились, а выдержит ли его напарник Карман такое долгое путешествие. Предыдущие три раза успехом не увенчались.
Цзин спешит успокоить: ошибки прошлого учел. За конем специально ездил в Карачаево-Черкесию, отдыхает чаще и в дороге теперь следит не только за местными красотами, но и ритмом: вместо галопа — размеренный шаг. Менять лошадь на машину не готов, хоть и понимает: проблем было бы куда меньше. Сейчас ночью или в непогоду укрываться приходится где попало. Но на жертвы идет осознанно — все ради удивительных пейзажей и русской культуры.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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