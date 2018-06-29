Пассажиры загоревшегося в Иркутске теплохода благодарят экипаж за спасение

Криминалисты осматривают теплоход «Баргузин». Они пытаются выяснить, что могло стать причиной пожара. Прогулочное судно вспыхнуло, как только отошло от причала. На борту находились 86 человек. Нужно отдать должное морякам, благодаря их реакции обошлось без жертв.
Первыми на палубу после ЧП поднялись специалисты госпожнадзора и криминалисты. Они пытаются установить причины возгорания.
Тем временем на берегу следователи побеседовали с капитаном судна и выяснили, что огонь вспыхнул через несколько минут после того, как пассажирский теплоход отчалил, командиру пришлось экстренно разворачивать «Баргузин». Члены команды в одиночку пытались справиться с пожаром, но сильный ветер раздул пламя. В это время пассажиры, которые планировали отдохнуть и насладиться прекрасными видами, в панике покидали судно.
Ирина Кротова, пассажирка судна: «Мы группой отправлялись в байкальские дюны, и нам сказали, что горит, нас эвакуировали минуты за три, спасибо команде, которая быстро сориентировалась, и хорошо, что не успели отплыть».
Оказавшись на берегу, туристы старались как можно дальше отойти от полыхающего теплохода, поскольку баки были заполнены дизельным топливом и в любой момент могло произойти непоправимое. К счастью, никто не пострадал.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Тем временем на берегу следователи побеседовали с капитаном судна и выяснили, что огонь вспыхнул через несколько минут после того, как пассажирский теплоход отчалил, командиру пришлось экстренно разворачивать «Баргузин». Члены команды в одиночку пытались справиться с пожаром, но сильный ветер раздул пламя. В это время пассажиры, которые планировали отдохнуть и насладиться прекрасными видами, в панике покидали судно.
Ирина Кротова, пассажирка судна: «Мы группой отправлялись в байкальские дюны, и нам сказали, что горит, нас эвакуировали минуты за три, спасибо команде, которая быстро сориентировалась, и хорошо, что не успели отплыть».
Оказавшись на берегу, туристы старались как можно дальше отойти от полыхающего теплохода, поскольку баки были заполнены дизельным топливом и в любой момент могло произойти непоправимое. К счастью, никто не пострадал.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
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