    FIFA и оргкомитет ЧМ объяснили пустые места на стадионах

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    FIFA и оргкомитет ЧМ объяснили пустые места на стадионах

    FIFA и оргкомитет ЧМ объяснили пустые места на стадионах

    В Международной федерации футбола и оргкомитете «Россия-2018» назвали две причины наличия свободных мест на некоторых матчах чемпионата мира при отсутствии билетов на них в продаже.

    Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заверил, что дело не в перекупщиках, так как с ними федерация активно борется, а в тех, кто просто не приходит на стадионы.

    Колин Смит: «Мы хотели бы, чтобы все места на стадионах были бы заняты, но есть те, кто не приходит на стадион. У нас есть платформа, на которой желающие могут купить билеты, от которых отказались другие. Но были случаи, когда нас заранее не информировали об отказе посетить матч, а нам трудно предоставить обычным болельщикам возможность попасть в ВИП-ложи по соображениям безопасности».

    Вторую причину наличия пустых мест на трибунах назвал директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. По его словам, зачастую гости, которые прибывают на стадионы по программе гостеприимства, предпочитают оставаться внутри «скай боксов», а не сидеть на трибунах.

    Наибольший резонанс в самом начале группового этапа ЧМ вызвали полупустые трибуны на матче Египет — Уругвай в Екатеринбурге. Тогда в FIFA ситуацию объяснили неявкой обладателей билетов от клиентских групп.
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