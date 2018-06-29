FIFA и оргкомитет ЧМ объяснили пустые места на стадионах

В Международной федерации футбола и оргкомитете
«Россия-2018» назвали две причины наличия свободных мест на некоторых матчах чемпионата мира при отсутствии билетов на них в продаже.
Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заверил, что дело не в перекупщиках, так как с ними федерация активно борется, а в тех, кто просто не приходит на стадионы.
Колин Смит: «Мы хотели бы, чтобы все места на стадионах были бы заняты, но есть те, кто не приходит на стадион. У нас есть платформа, на которой желающие могут купить билеты, от которых отказались другие. Но были случаи, когда нас заранее не информировали об отказе посетить матч, а нам трудно предоставить обычным болельщикам возможность попасть в ВИП-ложи по соображениям безопасности».
Вторую причину наличия пустых мест на трибунах назвал директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. По его словам, зачастую гости, которые прибывают на стадионы по программе гостеприимства, предпочитают оставаться внутри «скай боксов», а не сидеть на трибунах.
Наибольший резонанс в самом начале группового этапа ЧМ вызвали полупустые трибуны на матче Египет — Уругвай в Екатеринбурге. Тогда в FIFA ситуацию объяснили неявкой обладателей билетов от клиентских групп.
Колин Смит: «Мы хотели бы, чтобы все места на стадионах были бы заняты, но есть те, кто не приходит на стадион. У нас есть платформа, на которой желающие могут купить билеты, от которых отказались другие. Но были случаи, когда нас заранее не информировали об отказе посетить матч, а нам трудно предоставить обычным болельщикам возможность попасть в ВИП-ложи по соображениям безопасности».
Вторую причину наличия пустых мест на трибунах назвал директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. По его словам, зачастую гости, которые прибывают на стадионы по программе гостеприимства, предпочитают оставаться внутри «скай боксов», а не сидеть на трибунах.
Наибольший резонанс в самом начале группового этапа ЧМ вызвали полупустые трибуны на матче Египет — Уругвай в Екатеринбурге. Тогда в FIFA ситуацию объяснили неявкой обладателей билетов от клиентских групп.
Чемпионат мира по футболу — 2018ПОДРОБНО
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