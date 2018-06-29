    Врио главы Кузбасса попросил совета у блогеров по ведению сайта. губернаторы, журналистика, Интернет, Кемерово, Кемеровская область, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрио главы Кузбасса попросил совета у блогеров по ведению сайта

    Врио главы Кузбасса попросил совета у блогеров по ведению сайта

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    Врио главы Кузбасса попросил совета у блогеров по ведению сайта

    Врио главы Кузбасса попросил совета у блогеров по ведению сайта

      Кемерово на один день стал столицей российских блогеров и журналистов. Там открылся масштабный медиафорум. Старт ему дал врио главы региона.

      Сергей Цивилёв выступил в качестве начинающего блогера. Он запустил свой собственный сайт, чтобы быть на связи с жителями региона, и попросил совета у более опытных коллег.

      Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Я прошу вас зайти на этот сайт и с профессиональной точки зрения оценить его и дать свои предложения и замечания. Потому что я очень надеюсь, что этот сайт поможет нам в открытом диалоге с жителями и приблизит власть к жителям Кузбасса».

      Среди ключевых тем форума — продвижение СМИ в Интернете, работа журналистов во время чрезвычайных ситуаций и достоверность публикуемой информации.

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