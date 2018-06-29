    Аркадий Дворкович избран кандидатом на пост президента ФИДЕ. Дворкович, шахматы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАркадий Дворкович избран кандидатом на пост президента ФИДЕ

    Аркадий Дворкович избран кандидатом на пост президента ФИДЕ

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    Аркадий Дворкович избран кандидатом на пост президента ФИДЕ

    Аркадий Дворкович избран кандидатом на пост президента ФИДЕ

      Россия выдвинула Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации.

      По мнению экспертов, выбор именно его кандидатуры не случаен. Дворкович — сын известного шахматного арбитра. Ведущие российские гроссмейстеры называют его одним из сильнейших игроков среди политиков.

      Кроме того, Дворкович был первым президентом Российской федерации шахмат, руководил ее наблюдательным советом, а также курировал развитие этого вида спорта на уровне школ страны. Выборы президента ФИДЕ состоятся уже этой осенью.

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