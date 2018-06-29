Аркадий Дворкович избран кандидатом на пост президента ФИДЕ

Россия выдвинула Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации.

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По мнению экспертов, выбор именно его кандидатуры не случаен. Дворкович — сын известного шахматного арбитра. Ведущие российские гроссмейстеры называют его одним из сильнейших игроков среди политиков.



Кроме того, Дворкович был первым президентом Российской федерации шахмат, руководил ее наблюдательным советом, а также курировал развитие этого вида спорта на уровне школ страны. Выборы президента ФИДЕ состоятся уже этой осенью.