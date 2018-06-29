    ЕС потребовал от Лондона ускорить переговоры по ирландской границе и Brexit

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    ЕС потребовал от Лондона ускорить переговоры по ирландской границе и Brexit

    ЕС потребовал от Лондона ускорить переговоры по ирландской границе и Brexit

    Саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС принял итоговое заявление по переговорам о выходе Великобритании из ЕС. Документ констатирует отсутствие прогресса по вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией.

    В заявлении лидеры стран ЕС настаивают на ускорении процесса переговоров.

    Из итогового заявления лидеров стран ЕС: «Европейский совет выражает озабоченность, что никакого существенного прогресса на достигнуто по договоренности о решении по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Саммит настаивает на необходимости интенсификации усилий».

    Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье пояснил, что времени на переговоры осталось очень мало и Брюссель рассчитывает услышать позицию Великобритании 2 июля.

    Мишель Барнье: «В переговорах по Brexit мы достигли значительного прогресса, но огромные и серьезные разногласия остаются, в частности, по Ирландии и Северной Ирландии».

    По словам Барнье, в ЕС ожидают публикации британской Белой книги, то есть плана действий по Brexit, и надеются, что она будет содержать реалистичные предложения.

    Согласование текста соглашения о Brexit ЕС и Великобритания должны завершить к октябрю, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода — 29 марта 2019 года.

    Ранее на текущей неделе билль о выходе Великобритании из Европейского союза одобрила Елизавета II.

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