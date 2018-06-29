ЕС потребовал от Лондона ускорить переговоры по ирландской границе и Brexit

Саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС принял итоговое заявление по переговорам о выходе Великобритании из ЕС. Документ констатирует отсутствие прогресса по вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией.
В заявлении лидеры стран ЕС настаивают на ускорении процесса переговоров.
Из итогового заявления лидеров стран ЕС: «Европейский совет выражает озабоченность, что никакого существенного прогресса на достигнуто по договоренности о решении по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Саммит настаивает на необходимости интенсификации усилий».
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье пояснил, что времени на переговоры осталось очень мало и Брюссель рассчитывает услышать позицию Великобритании 2 июля.
Мишель Барнье: «В переговорах по Brexit мы достигли значительного прогресса, но огромные и серьезные разногласия остаются, в частности, по Ирландии и Северной Ирландии».
По словам Барнье, в ЕС ожидают публикации британской Белой книги, то есть плана действий по Brexit, и надеются, что она будет содержать реалистичные предложения.
Согласование текста соглашения о Brexit ЕС и Великобритания должны завершить к октябрю, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода — 29 марта 2019 года.
Ранее на текущей неделе билль о выходе Великобритании из Европейского союза одобрила Елизавета II.
Из итогового заявления лидеров стран ЕС: «Европейский совет выражает озабоченность, что никакого существенного прогресса на достигнуто по договоренности о решении по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Саммит настаивает на необходимости интенсификации усилий».
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье пояснил, что времени на переговоры осталось очень мало и Брюссель рассчитывает услышать позицию Великобритании 2 июля.
Мишель Барнье: «В переговорах по Brexit мы достигли значительного прогресса, но огромные и серьезные разногласия остаются, в частности, по Ирландии и Северной Ирландии».
По словам Барнье, в ЕС ожидают публикации британской Белой книги, то есть плана действий по Brexit, и надеются, что она будет содержать реалистичные предложения.
Согласование текста соглашения о Brexit ЕС и Великобритания должны завершить к октябрю, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода — 29 марта 2019 года.
Ранее на текущей неделе билль о выходе Великобритании из Европейского союза одобрила Елизавета II.
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