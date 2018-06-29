Счастливый финал: семья обратившейся к Путину Ирины Баракат останется в России

Счастливый финал обрела история Ирины Баракат, которая обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии. Женщина воссоединилась со своими родными, которых не видела уже два года. Муж и трое детей прилетели к ней из Сирии.
Ирина встречала близких на пороге больницы после долгой разлуки. Два года назад семью разлучила страшная трагедия: в их дом в сирийском Алеппо попал снаряд, женщина закрыла детей собой и получила тяжелые ранения. Российские военные эвакуировали ее из арабской республики и доставили на лечение в Санкт-Петербург. Потребовалась помощь президента России, чтобы мать впервые за долгое время смогла обнять мужа Ахмеда и троих детей: Анжелику, Радвана и Амира.
Ирина Баракат: «Внутри меня все дрожит, я не могу объяснить, что это. У меня такое ощущение, что еще раз дотронусь, и потекут слезы».
Дольше других в ее объятиях — младшая дочь. Мама обращает внимание на то, что та уже научилась сама красить ногти. Два года в разлуке, когда у тебя растут маленькие дети, очень большой срок. В последнее время семья общалась только по видеосвязи. Ирина — из Петербурга, Ахмед с детьми — из Алеппо.
Ирина была с детьми и родителями мужа, когда ее жизнь разорвал на «до» и «после» самодельный фугас боевиков. Шрамы на ноге сына — еще одно напоминание. Родители мужа тогда погибли на месте. Ирина, прикрывшая детей, получила тяжелейшие травмы. Врачи постановили: кисть руки и ногу придется ампутировать. Ирина два года лечится в клиниках Петербурга. Врачи провели 100 операций. Теперь, когда женщина получила российское гражданство, ей сделают необходимое протезирование. Доктора говорят о важности в ее случае именно бионических протезов.
Этой минуте мешал сложный клубок обстоятельств. Ирина — гражданка Украины, в свое время переехавшая к мужу в Сирию. Оказавшись в России на лечении без гражданства нашей страны, она не могла вызвать к себе семью и получить полноценную медицинскую помощь. Женщина обратилась к президенту России на прямую линию. Решать отдельные вопросы гражданства — в полномочиях главы государства. На этой неделе ей выдали российский паспорт. И самолетом Минобороны семью Ирины доставили в Санкт-Петербург.
Свое будущее семья Ирины, которая в Сирии работала учителем русского языка, сейчас связывает с Россией. Муж, по профессии химик-фармацевт, рассчитывает найти работу в Петербурге. Его аптека в Идлибе сгорела.
Ирина Баракат: «Внутри меня все дрожит, я не могу объяснить, что это. У меня такое ощущение, что еще раз дотронусь, и потекут слезы».
Дольше других в ее объятиях — младшая дочь. Мама обращает внимание на то, что та уже научилась сама красить ногти. Два года в разлуке, когда у тебя растут маленькие дети, очень большой срок. В последнее время семья общалась только по видеосвязи. Ирина — из Петербурга, Ахмед с детьми — из Алеппо.
Ирина была с детьми и родителями мужа, когда ее жизнь разорвал на «до» и «после» самодельный фугас боевиков. Шрамы на ноге сына — еще одно напоминание. Родители мужа тогда погибли на месте. Ирина, прикрывшая детей, получила тяжелейшие травмы. Врачи постановили: кисть руки и ногу придется ампутировать. Ирина два года лечится в клиниках Петербурга. Врачи провели 100 операций. Теперь, когда женщина получила российское гражданство, ей сделают необходимое протезирование. Доктора говорят о важности в ее случае именно бионических протезов.
Этой минуте мешал сложный клубок обстоятельств. Ирина — гражданка Украины, в свое время переехавшая к мужу в Сирию. Оказавшись в России на лечении без гражданства нашей страны, она не могла вызвать к себе семью и получить полноценную медицинскую помощь. Женщина обратилась к президенту России на прямую линию. Решать отдельные вопросы гражданства — в полномочиях главы государства. На этой неделе ей выдали российский паспорт. И самолетом Минобороны семью Ирины доставили в Санкт-Петербург.
Свое будущее семья Ирины, которая в Сирии работала учителем русского языка, сейчас связывает с Россией. Муж, по профессии химик-фармацевт, рассчитывает найти работу в Петербурге. Его аптека в Идлибе сгорела.
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