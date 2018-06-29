В Белоруссии откроют вторую очередь мемориала на месте лагеря смерти «Тростенец»

Сегодня недалеко от Минска проходит траурный митинг в память о жертвах концлагеря «Тростенец». В годы Великой Отечественной войны там погибли более 200 тысяч человек.

На месте лагеря смерти построили мемориальный комплекс. Сегодня там откроют его вторую очередь. Это стало возможным благодаря многолетнему труду археологов и архитекторов.



В церемонии примет участие Александр Лукашенко, а также высокие гости из разных стран, в том числе президенты Германии и Австрии.