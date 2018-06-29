    В Белоруссии откроют вторую очередь мемориала на месте лагеря смерти «Тростенец». Белоруссия, Великая Отечественная война, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Белоруссии откроют вторую очередь мемориала на месте лагеря смерти «Тростенец»

    В Белоруссии откроют вторую очередь мемориала на месте лагеря смерти «Тростенец»

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    В Белоруссии откроют вторую очередь мемориала на месте лагеря смерти «Тростенец»

    В Белоруссии откроют вторую очередь мемориала на месте лагеря смерти «Тростенец»

      Сегодня недалеко от Минска проходит траурный митинг в память о жертвах концлагеря «Тростенец». В годы Великой Отечественной войны там погибли более 200 тысяч человек.

      На месте лагеря смерти построили мемориальный комплекс. Сегодня там откроют его вторую очередь. Это стало возможным благодаря многолетнему труду археологов и архитекторов.

      В церемонии примет участие Александр Лукашенко, а также высокие гости из разных стран, в том числе президенты Германии и Австрии.

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