    Российские военные привезли две тонны тульского меда детям в Дамаске. армия и флот РФ, дети и подростки, еда, мед, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные привезли две тонны тульского меда детям в Дамаске

    Российские военные привезли две тонны тульского меда детям в Дамаске

    комментировать

    Российские военные привезли две тонны тульского меда детям в Дамаске

    Российские военные привезли две тонны тульского меда детям в Дамаске

      Российские военные доставили ценный груз для сирийских детей. Из Тульской области в Дамаск привезли две тонны меда. Посылку уже передали в детские сады, школы и больницы, а также в интернаты и приюты арабской республики.

      Губернатор Тульской области, сам бывший военный, обратился к министру обороны с просьбой обеспечить доставку гостинцев в Сирию — подарок от пчеловодов России сирийским детям. Военные не отказали.

      Владимир Залозный, начальник отдела Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Дамаска: «Это значимый и ценный продукт, приоритетом в распространении которого будут лечебные учреждения, учреждения здравоохранения, детские дома».

      Сирийцы любят сладости и умеют их готовить. Арабские кулинары славятся на весь мир. Мед — один из основных ингредиентов. Получив несколько сотен килограммов меда, повара на кухне школы Святого Иосифа уже корректируют меню на ближайший месяц.

      Жанет Масла, повар школы Святого Иосифа: «Этот мед мы теперь будем добавлять в выпечку, в мороженое, коктейли. У меня муж работает на пасеке, мне есть с чем сравнивать. Ваш мед отличается от нашего по цвету, но он вкуснее. Наверное, его делают какие-то особые пчелы».

      Это не разовая акция сотрудников Центра по примирению. В ближайшее время российский мед доставят и жителям недавно освобожденной от боевиков Восточной Гуты.

      Подробности — в видеоматериале.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru