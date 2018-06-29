Российские военные привезли две тонны тульского меда детям в Дамаске

Российские военные доставили ценный груз для сирийских детей. Из Тульской области в Дамаск привезли две тонны меда. Посылку уже передали в детские сады, школы и больницы, а также в интернаты и приюты арабской республики.

Губернатор Тульской области, сам бывший военный, обратился к министру обороны с просьбой обеспечить доставку гостинцев в Сирию — подарок от пчеловодов России сирийским детям. Военные не отказали.



Владимир Залозный, начальник отдела Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Дамаска: «Это значимый и ценный продукт, приоритетом в распространении которого будут лечебные учреждения, учреждения здравоохранения, детские дома».



Сирийцы любят сладости и умеют их готовить. Арабские кулинары славятся на весь мир. Мед — один из основных ингредиентов. Получив несколько сотен килограммов меда, повара на кухне школы Святого Иосифа уже корректируют меню на ближайший месяц.



Жанет Масла, повар школы Святого Иосифа: «Этот мед мы теперь будем добавлять в выпечку, в мороженое, коктейли. У меня муж работает на пасеке, мне есть с чем сравнивать. Ваш мед отличается от нашего по цвету, но он вкуснее. Наверное, его делают какие-то особые пчелы».



Это не разовая акция сотрудников Центра по примирению. В ближайшее время российский мед доставят и жителям недавно освобожденной от боевиков Восточной Гуты.



Подробности — в видеоматериале.