    РФС: четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России будут проходить в два матча

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    РФС: четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России будут проходить в два матча

    РФС: четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России будут проходить в два матча

    Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новый формат проведения Кубка России. Заседание проходит в Доме футбола в Москве.

    Как сообщил ТАСС член исполкома РФС Игорь Лебедев, решено, что четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России будут состоять из двух матчей — дома и в гостях. Ранее во всех раундах Кубка страны команды проводили одну встречу.

    Решение принято с целью повышения зрелищности и престижа Кубка России.

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