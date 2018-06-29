РФС: четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России будут проходить в два матча

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новый формат проведения Кубка России. Заседание проходит в Доме футбола в Москве.
Как сообщил ТАСС член исполкома РФС Игорь Лебедев, решено, что четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России будут состоять из двух матчей — дома и в гостях. Ранее во всех раундах Кубка страны команды проводили одну встречу.
Решение принято с целью повышения зрелищности и престижа Кубка России.
Решение принято с целью повышения зрелищности и престижа Кубка России.
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