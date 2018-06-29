    Таксист в Москве из-за замечания сбил полицейского и провез его на капоте 10 метров

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    Таксист в Москве из-за замечания сбил полицейского и провез его на капоте 10 метров

    Таксист в Москве <nobr>из-за</nobr> замечания сбил полицейского и провез его на капоте 10 метров

    На юго-востоке столицы нарушивший правила дорожного движения таксист сбил полицейского, сделавшего ему замечание.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на пересечении Ташкентской улицы и Волгоградского проспекта. Водитель автомобиля Ford Focus нарушил ПДД. Заметивший это полицейский-водитель сделал мужчине замечание, однако таксист отреагировал неадекватно: начал угрожать неприятностями по службе, ссылаясь на то, что правоохранитель не является сотрудником ДПС.

    Из сообщения источника: «Оскорбив полицейского, водитель тронулся с места, однако сотрудник, стараясь остановить нарушителя, встал перед капотом иномарки. Тогда таксист совершил наезд на старшего сержанта полиции и протащил его на капоте около 10 метров. Правоохранитель спрыгнул с капота, а злоумышленник скрылся».

    Чтобы остановить нарушителя, в городе был введен план «Перехват». Таксиста задержали — им оказался 28-летний приезжий из Дагестана. С подозреваемым проводят следственно-оперативные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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