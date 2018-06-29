    Лукашенко оценил уровень проведения ЧМ-2018

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    Лукашенко оценил уровень проведения ЧМ-2018

    Лукашенко оценил уровень проведения <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным дал высокую оценку организации чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

    Из сообщения пресс-службы: «Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков».

    Кроме этого, Лукашенко пожелал российской сборной успеха в матче с командой Испании, который состоится 1 июля.

    Пресс-служба Кремля со своей стороны сообщила, что главы двух государств также обсудили двусторонние отношения и график предстоящих контактов.

    Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Воскресный матч сборных России и Испании пройдет в «Лужниках». Он начнется в 17:00, НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.

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