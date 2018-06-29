    Получившая гражданство РФ украинка поблагодарила Путина за воссоединение с семьей

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    Получившая гражданство РФ украинка поблагодарила Путина за воссоединение с семьей

    Получившая гражданство РФ украинка поблагодарила Путина за воссоединение с семьей

    Получившая гражданство РФ украинка поблагодарила Путина за воссоединение с семьей

    Самолет Минобороны РФ доставил из Сирии в Россию мужа и троих детей уроженки Украины и переводчицы Ирины Баракат, получившей гражданство РФ после обращения к Владимиру Путину.

    Ирина увидела семью после двух лет разлуки. Родные приехали к ней в научный центр реабилитации инвалидов им. Альбрехта в Петербурге. «Мама, пойдем домой. Не обратно (в Сирию), а здесь», — сказала маленькая дочь Баракат после того, как вся семья обнялась.

    Ирина Баракат: «Дети очень выросли. Внутри меня все дрожит, я не могу объяснить, что это. Я очень рада и очень благодарна президенту за то, что он дал мне возможность увидеть моих детей».

    Муж Ирины Ахмед Баракат рассказал, что после воссоединения семьи дети пойдут учиться в российскую школу, а сам он планирует по возможности работать фармацевтом в РФ. Также он пояснил, что главной проблемой для него и детей было получить российскую визу.

    Ахмед Баракат: «После прямой линии через два часа у нас забрали паспорта, сразу отправили в Дамаск, сразу визу поставили. Сказали: пару дней сидите на чемоданах, и к маме в Россию».

    смотретьПутин предоставил российское гражданство раненной в Сирии украинке
    Путин предоставил российское гражданство раненной в Сирии украинке
    Напомним, в результате атаки боевиков в Сирии одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где была семья Баракат. Женщина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки, на лечение ее отправили в Санкт-Петербург. Баракат 7 июня попросила Владимира Путина о помощи в получении российского гражданства, поскольку она не могла получить бесплатно протезы и перевезти из Сирии в Россию семью. 26 июня Баракат получила паспорт РФ. А сегодня утром Ту-134 Минобороны РФ доставил из Сирии в Россию мужа и троих детей Ирины, которых она не видела два года.

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