Получившая гражданство РФ украинка поблагодарила Путина за воссоединение с семьей

Самолет Минобороны РФ доставил из Сирии в Россию мужа и троих детей уроженки Украины и переводчицы Ирины Баракат, получившей гражданство РФ после обращения к Владимиру Путину.
Ирина увидела семью после двух лет разлуки. Родные приехали к ней в научный центр реабилитации инвалидов им. Альбрехта в Петербурге. «Мама, пойдем домой. Не обратно (в Сирию), а здесь», — сказала маленькая дочь Баракат после того, как вся семья обнялась.
Ирина Баракат: «Дети очень выросли. Внутри меня все дрожит, я не могу объяснить, что это. Я очень рада и очень благодарна президенту за то, что он дал мне возможность увидеть моих детей».
Муж Ирины Ахмед Баракат рассказал, что после воссоединения семьи дети пойдут учиться в российскую школу, а сам он планирует по возможности работать фармацевтом в РФ. Также он пояснил, что главной проблемой для него и детей было получить российскую визу.
Ахмед Баракат: «После прямой линии через два часа у нас забрали паспорта, сразу отправили в Дамаск, сразу визу поставили. Сказали: пару дней сидите на чемоданах, и к маме в Россию».
Напомним, в результате атаки боевиков в Сирии одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где была семья Баракат. Женщина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки, на лечение ее отправили в Санкт-Петербург. Баракат 7 июня попросила Владимира Путина о помощи в получении российского гражданства, поскольку она не могла получить бесплатно протезы и перевезти из Сирии в Россию семью. 26 июня Баракат получила паспорт РФ. А сегодня утром Ту-134 Минобороны РФ доставил из Сирии в Россию мужа и троих детей Ирины, которых она не видела два года.
Ирина Баракат: «Дети очень выросли. Внутри меня все дрожит, я не могу объяснить, что это. Я очень рада и очень благодарна президенту за то, что он дал мне возможность увидеть моих детей».
Муж Ирины Ахмед Баракат рассказал, что после воссоединения семьи дети пойдут учиться в российскую школу, а сам он планирует по возможности работать фармацевтом в РФ. Также он пояснил, что главной проблемой для него и детей было получить российскую визу.
Ахмед Баракат: «После прямой линии через два часа у нас забрали паспорта, сразу отправили в Дамаск, сразу визу поставили. Сказали: пару дней сидите на чемоданах, и к маме в Россию».
Напомним, в результате атаки боевиков в Сирии одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где была семья Баракат. Женщина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки, на лечение ее отправили в Санкт-Петербург. Баракат 7 июня попросила Владимира Путина о помощи в получении российского гражданства, поскольку она не могла получить бесплатно протезы и перевезти из Сирии в Россию семью. 26 июня Баракат получила паспорт РФ. А сегодня утром Ту-134 Минобороны РФ доставил из Сирии в Россию мужа и троих детей Ирины, которых она не видела два года.
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