    Россия ответила Литве на попытки демонтажа советских памятников

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    • Фото: @RusEmb_LT / twitter.com
    Россия ответила Литве на попытки демонтажа советских памятников

    Россия ответила Литве на попытки демонтажа советских памятников

    Россия ответила Литве на попытки демонтажа советских памятников
  • Фото: @RusEmb_LT / twitter.com

    • Россия временно приостанавливает выдачу виз литовцам — участникам проекта «Миссия Сибирь» из-за ситуации с советскими памятниками в Литве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

    Мария Захарова: «Принято, в частности, решение воздержаться пока от выдачи виз литовцам, направляющимся в нашу страну в рамках проекта „Миссия Сибирь“, целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных».

    В МИД подчеркнули, что это вынужденная мера и она может быть изменена в случае нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами, расположенными на литовской территории.

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение тем, что из-за последних инициатив литовских властей фактически были заморожены все ремонтно-восстановительные работы, запланированные в этом году на захоронениях советских воинов. Кроме этого, возмущение МИД вызвала ситуация, связанная с попытками демонтажа мемориалов советских воинов.

    Ранее в МИД РФ ответили на решение Литвы принять аналог американского «закона Магнитского» и запретили въезд в Россию наиболее враждебно настроенным литовским политикам, депутатам и политологам.

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